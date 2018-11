16.11.2018 11:12 | von: Arne Böwig

Hannover gewinnt das Stadtradeln

Bereits zum dritten Mal in Folge hat die Region Hannover ihren Titel beim bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln verteidigt.

Gewonnen hat die Region in der Kategorie der Kommunen mit 500.000 und mehr Einwohnern vor Leipzig und Berlin. Insgesamt haben die Teilnehmer aus Hannover und dem Umland eine Strecke von 2,1 Millionen Kilometern absolviert, was sich in der Klimabilanz mit 300.000 Tonnen eingesparten Kohlendioxid niederschlägt. Insgesamt haben 886 Kommunen in Deutschland beim Stadtradeln mitgemacht.