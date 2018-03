12.03.2018 13:54 | von: Sophie Bader

Hannover Indians besiegen Starbulls Rosenheim

Kategorie aktuelle Nachrichten

In den Play-Offs der Eishockey Oberliga besiegten die Hannover Indians die Starbulls Rosenheim.

Trotz eines nervösen Spiels mit Fehlern im Abwehrspiel erzielten die Indians vier Tore. Damit ist der eins zu eins Ausgleich in der Serie hergestellt und es steht fest, dass es am Freitag ein weiteres Heimspiel am Pferdeturm geben wird.

Auch die Hannover Scorpions konnten den Ausgleich herstellen. Die Mannschaft um Trainer Dieter Reiss gewannen in Bayer mit sechs zu zwei. Die Scorpions treten dann morgen zu Hause gegen den EC Peiting an.