08.02.2019 12:30 | von: Arne Böwig

Hannover Indians reichen Antrag auf Lizenzprüfungsverfahren ein

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Hannover Indians haben den Antrag auf ein Lizenzprüfungsverfahren bei der DEL2 in Neuss eingereicht.

Damit sind die Hannover Indians in den in Kürze folgenden Oberliga Play-Offs zum Aufstieg befähigt. Die Play Offs der Oberliga starten am 15.März 2019 voraussichtlich mit einem Heimspiel. Mögliche Gegner unter den Süd-Oberligisten sind derzeit Weiden, Memmingen und Selb. In die Play-Offs 2019 starten die Indians dann auch mit neuen Trikots.