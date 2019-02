15.02.2019 10:15 | von: Dominic Eckner

Hannover ist "sicherer Hafen"

Hannover wird zum sicheren Hafen erklärt.

Der Antrag wurde von der Gruppe "Die Region" gestellt - am Donnerstag wurde dieser von dem Sozialausschuss angenommen. "Wie andere Städte und Kommunen in Deutschland auch, soll sich die Region Hannover gegen Kriminalisierung der Seenotretter und den drohenden Ertrinkungstod der Geflüchteten wehren", so Bruno-Adam Wolf Versitzender der Gruppe "Die Region". In ganz Deutschland gibt es nun rund 40 Sichere Häfen die sich unter anderem für die Sichere Unterbringung von geflüchteten Menschen einsetzen.