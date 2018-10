19.10.2018 17:41

Hannover Korbjäger sagen wegen Todesfall alles ab

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Hannover Korbjäger haben bis auf Weiteres alle anstehenden Partien und sonstige Vereinsaktivitäten abgesagt.

Ihr Vorstandsmitglied Ilja T. ist am 11. Oktober auf der Limmerstraße als Fußgänger in eine Auseinandersetzung mit einem 28-jährigen Radfahrer geraten und erlag wenige Tage später seinen Verletzungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover hat der Rechtsanwalt des Radfahrers jetzt einen Antrag auf Haftprüfung für seinen Mandanten gestellt. Der Jurist will damit erreichen, dass sein Mandant aus dem Gefängnis entlassen wird. Der 28-Jährige soll bei der Attacke unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Wann die Analyse vorliegt, ist unklar.