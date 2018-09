14.09.2018 10:30 | von: Hendrik Lullies

Hannover läutet Glocke für den Frieden

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Stadt Hannover und der evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband bieten von heute an zahlreiche Veranstaltungen rund um das europaweite Glockenläuten an.

Die Glocke ist das Symbol des Friedens. In diesem Sinne sollen auch in den nächsten 7 Tagen etliche Veranstaltungen gehalten werden. Ob zur Verständigung, als Musikinstrument oder als Kunstwerk – die Glocke soll in all ihren Nutzungsmöglichkeiten den Besuchern offenbart werden. In Workshops werden unter Anleitung eines Glockengießers eigene Glocken gefertigt und am Abend eröffnet das Handglocken-Trio Hannover die Woche im neuen Rathaus mit einem Konzert. All das steht im Zusammenhang mit der Aktion europaweites Glockenläuten. Diese Aktion ist Teil des Kulturerbejahres 2018, ausgerufen von der Europäischen Kommission. In 28 Mitgliedsstaaten wird es Hannover in dieser Woche gleichgetan.