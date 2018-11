19.11.2018 10:37 | von: Marisa Dziuk

"Hannover Leuchtet" endet

Gestern Abend ist das Lichtkunstfestival "Hannover Leuchtet" zuende gegangen.

Vom 14. bis zum 19. November zog das Festival rund 80.000 Besucher an. An mehreren berühmten Bauwerken in der Stadt wurden Lichtinstallationen befestigt. "Hannover Leuchtet" wurde zum ersten Mal veranstaltet und ist das einzige Lichtkunstfestival deutschlandweit. Aufgrund des Erfolgs plant Veranstalter Felix Reinhold, die Lichtershow im nächsten Jahr zu wiederholen.