04.04.2019 11:25 | von: Caren Beckers

Hannover Marathon gibt Teilnehmerzahlen bekannt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Rund 26.000 Anmeldungen liegen bislang für die Marathon-Läufe am Wochenende vor.

Das hat Veranstalterin Stefanie Eichel am Mittwoch bekannt gegeben. Damit sei bereits mit dem Abschluss der Onlineanmeldung der Vorjahresrekord gebrochen worden. Eichel rechnet jetzt noch mit 700 bis 800 Nachmeldungen. Bei der Marathondistanz kratze man an der 3.000er-Marke, beim Halbmarathon steuere man auf 10.000 Aktive zu. Bislang ausgebucht sei lediglich der FunRun im Rahmen des Kinder- und Familientages am Sonnabend. Für alle anderen Disziplinen können sich Kurzentschlossene noch am Freitag, Sonnabend oder Sonntag bis eine halbe Stunde vor Start der Wettbewerbe anmelden.