24.01.2019 13:44 | von: Kai Rapke

Hannover-Messe 2019 wird größer als im Vorjahr

Das gab die deutsche Messe AG heute Mittag bekannt.

So werden Anfang April rund 6500 Aussteller aus 75 Ländern auf dem Messegelände erwartet. Im vergangen Jahr waren es rund 5700 Austeller. Schwerpunkt der Hannover-Messe 2019 wird das Thema "Industrie 4.0", also die Digitalisierung der industriellen Produktion. Partnerland der Messe ist in diesem Jahr Schweden.