29.03.2019 07:38 | von: Svenja Estner

Hannover nimmt am "Earth Day" teil

Kategorie aktuelle Nachrichten

Als Zeichen für einen nachhaltigen Energieverbrauch macht Hannover morgen sprichwörtlich das Licht aus.

So beteiligt sich die Landeshauptstadt an der Earth Hour des World Wide Fund of Nature kurz "WWF". Morgen um 20.30 Uhr wird die Außenbeleuchtung am Aegidientorplatz, am Friedrichswall, sowie an anderen markanten Gebäuden der Stadt für eine Stunde abgeschaltet. Ziel der symbolischen Aktion ist es, Menschen zu animieren, auch über diese Stunde hinaus umweltbewusster zu leben und im Sinne des Klimaschutzes zu handeln.