06.11.2018 14:55 | von: Kai Rapke

Hannover-Preis 2018 vergeben

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute wird der Hannover-Preis 2018 vergeben.

Die Auszeichnung wird vom Wirtschaftskeis Hannover e.V. an Unternehmen verliehen, die Digital Natives, in besonder Weise in ihr Unternehmen integrieren. Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert und wird bereits zum 14. Mal unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil vergeben.