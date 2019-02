22.02.2019 17:45 | von: Arne Böwig

Hannover United fordert Revanche in der Rückrunde

Kategorie aktuelle Nachrichten

Morgen um 18.00 Uhr empfängt Hannover United zum 17. Spieltag in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga die BG Baskets Hamburg in der United Arena in der IGS Stöcken.

Es wird das letzte Heimspiel vor den Playoffs sein. Hannover United hatte das Hinspiel knapp mit 62:66 verloren. Spielertrainer Martin Kluck sagte, Hamburg käme als Favorit nach Hannover. Die BG Baskets Hamburg liegen mit zwölf Siegen und vier Niederlagen derzeit auf Rang drei. Nun will sich Hannover United morgen vor eigenem Publikum zurückkämpfen.