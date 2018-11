16.11.2018 15:44 | von: Kai Rapke

Hannover United gegen RBC Köln 99ers

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hannover United empfängt am morgigen Samstag um 18 Uhr die RBC Köln 99ers.

Nach wettbewerbsübergreifend vier Pflichtspielsiegen in Folge, wollen die Hannoveraner nachlegen und ihre Siegserie weiter ausbauen. Hannover gehe als Favorit in das morgige Spiel, eine Rolle die das Team anehmend werde, so Trainer Martin Kluck. Die Gäste aus Köln befinden sie derzeit auf dem letzten Platz der ersten Rohlstuhlbaskteballliga. Los geht das Spiel am morgigen Samstag um 18 Uhr.