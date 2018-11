12.11.2018 11:35 | von: Kai Rapke

Hannover United im Viertelfinale

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hannover United zog am Sonnabend souverän ins DRS-Pokal-Viertelfinale ein.

Hannover United zog am Sonnabend souverän ins DRS-Pokal-Viertelfinale ein. Die Mannschaft der Rollstuhlbasketballiga um Trainer Martin Kluck konnte sich sowohl gegen die Hot Rolling Bears, als auch gegen Baskets 96 Rahden durchsetzen. Neben Top-Scorer Joe Bestwick, konnte auch Alexander Budde überzeugen und lieferte sein bisher bestes Spiel ab, so Trainer Kluck. Weiter geht's für United am 15. Dezember, dort trifft die Mannschaft zuhause auf Doneck Dolphins Trier.