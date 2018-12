03.12.2018 11:08 | von: Marisa Dziuk

Hannover United siegt

Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United haben die Roller Bulls aus Ostbelgien mit 79:40 geschlagen.

Nach dem Abschluss Spiel in der Hinserie stehen die Hannoveraner damit auf dem fünften Tabellenplatz. Beste Werfer im Team der Füchse waren Jan Sadler, Jack Gibbs und Alexander Budde. Auch, wenn in der zweiten Hälfte einige Treffer verschenkt wurden, ist Trainer Kluck mit der Leistung zufrieden. Das Abschluss Match sei eine Qualitätssteigerung zu den letzten Spielen gewesen, lobte er seine Mannschaft. Rund 200 Fans jubelten den Basketballern in der United Arena zu.