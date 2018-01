19.01.2018 12:39 | von: Lisa Lechner

Hannover United spielt gegen den Abstieg

Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United sehen am morgigen Samstag einem spannenden Spiel entgegen.

In der Partie gegen den Tabellenletzten RBC Köln 99ers wittern die United Spieler ihre Chance auf die ersten Punkte im neuen Jahr. United Trainer Martin Kluck will in Köln den Sieg einstecken, um einen Abstieg in der Tabelle zu verhindern. Hannover United liegt in der Tabelle der 1. Bundesliga auf Platz 8. Am vergangenen Wochenende unterlag United im Spiel der Mannschaft aus Wiesbaden. Die kommende Partie startet morgen um 17 Uhr in Köln.