26.10.2018 17:20 | von: Arne Böwig

Hannover United spielt Samstag gegen RBB München Iguanas

Es bleibt spannend in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga: Hannover United empfängt morgen die RBB München Iguanas.

Bei dem Heimspiel der Füchse geht es für beide Mannschaften um den sechsten Platz in der Tabelle. Mit München käme ein Gegner auf Augenhöhe und die Mannschaft hätte bewiesen, dass sie auch etablierten Teams Kopfzerbrechen bereite, so United-Trainer Martin Kluck. Anpfiff ist am Samstag um 18 Uhr.