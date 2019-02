08.02.2019 09:50 | von: Marisa Dziuk

Hannover United vs. BSC Rollers Zwickau

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United müssen am Sonntag gegen die BSC Rollers aus Zwickau ran.

Im vorletzten Heimspiel geht's es für die Mannschaft um den Einzug in die Play-Offs und um den sechsten Tabellenplatz. Nach drei Niederlagen ist das Duell gegen Stuttgart damit das wohl wichtigste der laufenden Saison. Spieler-Trainer Kluck weiß: Hannover United braucht einen Sieg. Denn wenn die Rollstuhlbasketballer verlieren, müssten sie bis zum letzten Spieltag zittern. Anpfiff ist am Sonntag um 18 Uhr in der United-Arena.