12.06.2017 08:27 | von: Björn Schönfeld

Hannoveraner bleiben am Ball

Kategorie aktuelle Nachrichten

Waspo 98 Hannover hat sich im dritten Spiel um die Deutsche Wasserball Meisterschaft den ersten Sieg geholt.

Am Sonntag gewannen die Hannoveraner mit 14:12 gegen die Wasserfreunde Spandau 04. In der Best of Five Serie steht es damit jetzt 2:1 für die Berliner. Mit dem Sieg am Sonntag vereitelten die Hannoveraner den vorzeitigen Meisterschaftsgewinn der Spandauer. Das nächste Spiel der Serie startet am Mittwoch um 19:30 im Volksbad Limmer.