22.05.2018 10:21 | von: Björn Schönfeld

Hannoveranerin holt ihre Kinder aus Tunesien zurück

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Fall des Kindesentzugs nach Tunesien durfte eine deutsche Ärztin nun endlich mit ihren zwei Töchtern nach Deutschland zurückkehren.

Zuvor waren die 38-Jährige und ihre Kinder am Pfingstsonntag am Flughafen in Tunis an der Ausreise gehindert worden– ihre Pässe wurden eingezogen. Am Frühen Morgen kamen Mutter und Kinder in Frankfurt am Main an. Von dort aus wollen sie jetzt so schnell wie möglich nach Hannover reisen. Die Tante von Katharina Schmidt begleitete sie und die Kinder heute Morgen und sprach mit dem NDR; sie seien noch nie so fertig und gleichzeitig so glücklich gewesen. Der Vater und Ex-Mann hatte die Kinder 2015 mit nach Tunesien genommen. Er gab an, seinen Kindern seine Kultur näher bringen zu wollen. Weil der 40-Jährige sich bis zuletzt weigerte zu kooperieren, sitzt er, zum wiederholten Mal, in Niedersachsen wegen Kindesentzugs im Gefängnis.