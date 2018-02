20.02.2018 09:39 | von: Dimitra Harlis

Hannovers Immobilienpreise steigen

Die Immobilienmarktpreise von Eigentumswohnungen und Häusern steigen in Hannover am stärksten.

Das zeigt der 5-Jahres-Vergleich der Immobilienportale von Immowelt.de. Demnach sei die Zunahme in Hannover mit 85 Prozent am höchsten - gefolgt von Augsburg und Berlin. Die Kaufpreise gingen von durchschnittlich 1.240 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2012 auf jetzt 2.290 Euro in die Höhe. Grund dafür sei die Tatsache, dass Unternehmen in Niedersachsen expandieren. In diesem Jahr sollen rund 60.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Einwohnerzahl Hannovers ist seit 2011 um mehr als 5 Prozent gestiegen.