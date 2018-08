09.08.2018 10:45 | von: Arne Böwig

Hannovers Linke-Fraktion will mehr Freibäder.

Dazu ruft sie zu einer Demo heute Nachmittag auf. Gefordert werden nicht nur mehr Freibäder sondern auch modernere und sicherere Freibäder.

Gerade die Badeunfälle in letzter Zeit hätten gezeigt wie wichtig moderne Becken sind, heißt es auf der Internetseite. Vom Fössebad startet die Demotour über die Limmerstraße zum Küchengartenplatz und endet dort in einer Kundgebeung. Los geht es um 16 Uhr am Fössebad.