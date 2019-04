04.04.2019 11:46 | von: Kai Rapke

Hannovers Messegelände soll 5G-Netz bekommen

Das Messegelände in Hannover soll als erste Messe weltweit den neuen Mobilfunkstandard 5G erhalten.

Das gab die deutsche Messe AG heute bekannt. So sollen bis Sommer 2020 sämtliche Hallen sowie das Freigelände mit dem neuen Netz ausgerüstet werden. Die Technologie schafft die Grundlage für neue Erlebnisse der Messebesucher, wie zum Beispiel Augmented-Reality-Spiele oder die Vernetzung von Maschinen in der Industrie und intelligente Geräte. Die neue 5G-Messe soll im Herbst 2020 an den Start gehen.