18.01.2019 11:44 | von: Arne Böwig

Hannovers mobiler Kulturhauptstadtkiosk ist gestartet

Der Kiosk beginnt in Ricklingen seine Tour durch 13 Statdbezirke.

Er soll vor Ort mit den Menschen über Hannovers Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 ins Gespräch kommen. Es gab auch eine Mitmachaktion. In diesem Rahmen haben Schüler und Schülerinnen der Peter-Ustinov-Schule in Ricklingen ihre Sicht auf das Zusammenleben in diesem Stadtteil fotografiert. Die Ausstellung kann bis zum 30. Januar an Schultagen zwischen 14 und 16 Uhr besichtigt werden.