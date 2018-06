29.06.2018 06:41 | von: Björn Schönfeld

Hauhaltssperre

Kategorie aktuelle Nachrichten

Aus dem Langenhagener Rathaus gibt es vorerst kein Geld mehr.

Bürgermeister Mirko Heuer hat laut HAZ am Abend eine Haushaltssperre verhängt. Demnach müssten alle Zahlungen ab einer Höhe von 500 Euro einzeln genehmigt werden. Offene Stellen in der Verwaltung können nicht besetzt werden. Hintergrund ist der Nachtragshaushalt, den der Bürgermeister in dieser Woche in den Rat eingebracht hat. Darin wird mit einem Defizit von mehr als 12 Millionen Euro gerechnet. Der Entwurf wurde mehrheitlich abgelehnt. Am Mittwoch soll eine interfraktionelle Krisensitzung zum Nachtragshaushalt stattfinden.