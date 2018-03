16.03.2018 09:20 | von: Sophie Bader

Heimspiel für die Bissendorfer Panther

Die Bissendorfer Panther bestreiten morgen ihr erstes Heimspiel der Saison.

Zu Hause soll dann auch ein Sieg her. Zuletzt verloren die Panther nach langen Vorbereitungen auf den Saisonstart in der Inline Skaterhockey-Bundesliga in Köln mit acht zu vier. Die Panther waren zwar lange Zeit auf Augenhöhe mit dem Gegnern, doch am ende reichte es nicht. Am Samstag soll es jetzt besser laufen und der erste Sieg der Saison her. Die Bissendorfer Panther müssen vor heimischer Kulisse gegen die Samurai Iserlohn ran. Den Spielbericht dazu hört ihr am Sonntag um 15 Uhr hier bei uns.