12.12.2018 08:35 | von: Marisa Dziuk

Hemmingen investiert in Solarenergie

Die Stadt Hemmingen optimiert zukünftig die Solar Energie Gewinnung auf kommunalen Gebäuden.

Die ersten Solaranlagen sollen nun auf dem Feuerwehrgerätehaus Arnum und in der Kita Weetzener Landstraße realisiert werden, so die Stadträtin. In Zukunft sei geplant, auch die Dächer des Rathauses und des Hallenbades mit Anlagen zu versehen. Damit soll die Stadt nachhaltig Energiekosten einsparen können. Zudem leistet sie einen Beitrag zur umweltschonenden Energiegewinnung.