23.11.2018 16:08 | von: Marisa Dziuk

Henry Korman verstorben

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Träger der Goldenden Ehrennadel, Henry Korman ist tot.

Er starb am 22. November im Alter von 98 Jahren. Korman engagierte sich viele Jahre für die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen. Als Holocaust-Überlebender kam er als junger Erwachsener in das Konzentrationslager Bergen-Belsen. 1945 konnte er befreit werden. Der Region Hannover sei es eine Herzensangelegenheit, ihm ein würdiges Andenken zu bewahren", so Regionspräsident Hauke Jagau.