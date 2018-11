08.11.2018 17:37 | von: Arne Böwig

Herbstakademie 2018 startet

Unter dem Motto: "Vielfalt mit Geschichten erfahren: Kulturelle Integration durch Lesen und Leseförderung" wird aktuell die Herbstakademie 2018 veranstaltet. Kultusminister Björn Thümler eröffnete die Tagung in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Die Herbstakademie stellt aktuelle Forschung und neue Praxismethoden für Mitarbeiter in Bibliotheken, Schulen und Kitas vor, die in der Lese- und Sprachförderung tätig sind. Lesen sei ein wichtiger Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe und Zusammenhalt, so Thümler bei der Eröffnung.