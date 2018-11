02.11.2018 12:02 | von: Arne Böwig

Hildesheimer Brandstifter ist selbst Feuerwehrmann

Weil er sich vor seinen Kameraden beweisen wollte, soll ein Feuerwehrmann aus Hildesheim zahlreiche Feuer gelegt haben, um später beim Löschen zu helfen.

Dem 33-Jährigen werden nach Angaben des Landgerichts Hildesheim insgesamt 14 vollendete und 3 versuchte Brandstiftungen zur Last gelegt. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres soll er unter anderem Lauben in Kleingartenkolonien, zwei Fahrzeuge und die Terrassenkonstruktion eines leerstehenden Wohnhauses in Brand gesetzt haben. Der Feuerwehrmann war Anfang Juli festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Prozess soll Mitte November beginnen.