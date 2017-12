21.12.2017 10:30 | von: Hendrik Lullies

Hilfsbeamte unterstützen Polizei Niedersachsen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Landesinnenminister Boris Pistorius hat gestern die Entlastung der Polizei durch private Begleitfirmen hervorgehoben.

So ernannte Hilfsbeamte haben in den ersten neun Monaten des Jahres rund zwei Drittel der mehr als 22.000 Schwertransporte in Niedersachsen begleitet. Das hierbei freigesetzte Personal könne jetzt für andere Polizeiaufgaben eingesetzt werden teilte Pistorius über sein seit März laufendes Forschungsprojekt am Mittwoch mit. Niedersachsen übernimmt nach Angaben des Innenministeriums als erstes Land so ein Forschungsprojekt. Bis zum Sommer 2018 Solle dieses auch noch fortgesetzt werden. Vom Bund forderte Pistorius eine schnelle Gesetzesgrundlage für solche Kräfte, damit sich die Polizei wieder stärker ihren Kernaufgaben widmen kann.