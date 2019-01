24.01.2019 17:53 | von: Arne Böwig

Hilfsorganisationen kümmern sich verstärkt um Wohnungslose

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der derzeitige Wintereinbruch ist eine Bedrohung für viele Obdachlose. Die eisige Kälte hat bereits das erste Todesopfer gefordert.

Johanniter, Malteser und Caritas haben in Hannover ihr Hilfsangebot aufgestockt. Das ist auch notwendig, denn laut Schätzungen gibt es diesen Winter rund 30 Prozent mehr Wohnungslose auf Hannovers Straßen als in den Jahren zuvor. Die Mitarbeiter versorgen die Wohnungslosen nicht nur mit Schlafsäcken und Isomatten, sondern auch mit heißen Getränken und Speisen. Mittlerweile sind die Fahrzeuge der Hilfsorganisationen von montags bis freitags zwischen 17.00 und 20.00 Uhr in erster Linie in den Bereichen rund um den Raschplatz und den Kröpcke unterwegs.