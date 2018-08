07.08.2018 13:15 | von: Antonia Brand

Hitze-Rekord geknackt

Die Region Hannover hat heute einen neuen Rekord für die Zahl der Hitzetage aufgestellt.

Als Hitzetag gelten Tage an denen Temperaturen über 30 Grad Celsius gemessen werden. In diesem Jahr gab es bereits 18 davon und somit einen Tag mehr als im bisherigen Rekordjahr 2003. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert nach HAZ-Berichten außerdem einen neuen Rekord an Sommertagen in der Region Hannover. Bisher gab es in diesem Jahr 54 Tage, an denen Temperaturen über 25 Grad Celsius gemessen wurden. Damit fehlen noch drei Sommertage, um den bisherigen Rekord vom Jahr 2003 ebenfalls zu überbieten.