07.08.2018 11:00 | von: Frederick Dumke

Hochschule für Oekonomie und Management stellt neuen Studiengang vor

Kategorie aktuelle Nachrichten

Mit mehr als 46.000 Studierenden ist die Hochschule für Oekonomie und Management die größte private Hochschule in Deutschland. Jetzt bekommt sie einen neuen Master-Studiengang, der heute Abend in Hannover vorgestellt wird.

Der neu gestaltete Studiengang richtet sich an Digitalexperten und beschäftigt sich vor allem mit sogenannten BigData-Analysen. Die sind so wichtig, da durch die zunehmende digitale Vernetzung sämtlicher Bereiche auch die Datenmengen täglich weiter ansteigen. Um diese Massen an verfügbaren Daten systematisch auszuwerten und für Unternehmen nutzbar zu machen, wächst die Nachfrage nach IT-Fachkräften. Und genau diese Fachkräfte sollen in dem neuen Studiengang „Big Data & Business Analytics“ in 5 Semestern ausgebildet werden.

Interessant sollte der Studiengang dabei vor allem für Informatiker, Ingenieure und Naturwissenschaftler sein. Studieren kann man die Fachrichtung schon ab dem kommenden Wintersemester, auch hier in Hannover.