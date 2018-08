10.08.2018 10:55 | von: Kaspar Weist

Hochschulstandort Hannover niedersachsenweit am teuersten

In Niedersachsen müssen Studierende am Hochschulstandort Hannover die höchsten Semesterbeiträge zahlen.

Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Abgeordneten Susanne Schütz, Björn Försterling und Sylvia Bruns hervor. Im Wintersemester 2017/2018 mussten Studierende der Hochschule Hannover einen Gesamtbeitrag von gut 429 Euro zahlen. Der Beitrag der Leibniz Universität lag bei etwa 425 Euro. Ein Semester an der Hochschule für Musik, Theater und Medien kostete am Standort Expo-Plaza gut 403 Euro. Die Beiträge liegen zum Teil deutlich über denen der anderen Hochschulen im Land. Den günstigsten Semesterbeitrag in Niedersachsen erhebt die Technische Universität Clausthal mit 185 Euro.