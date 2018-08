14.08.2018 06:36 | von: Frederick Dumke

IDEENBOULEVARD lädt Schulklassen an den Maschsee

Beim diesjährigen IDEENBOULEVARD auf dem Maschseefest dreht sich heute wieder alles um Digitalisierung und die neusten Trends der Technik.

Das Besondere dabei: Schulklassen werden zu einer Unterrichtseinheit eingeladen. Mit dem interaktiven Workshop-Format "NachsITzen - die Youngster-Sessions" sollen Schülern gemeinsam mit hochkarätigen Partnern spannende Einblicke in aktuelle Themen geboten werden. Dabei geht es unter anderem darum, wie sich die Hoheit über Daten im Netz zurückerlangen lässt, welche Genehmigungen eigentlich Drohnen-Flüge erfordern und wo in Hannover der weltweit einzige sichere digitale Postkasten für Whistleblower steht. Nach dem Unterricht um 13 Uhr gibt es dann auf der KreativMeile noch bis in den Abend alles was das Technikherz begehrt. Anmelden können sich Schulklassen auch noch kurzfristig, ab 11 Uhr im Pavillon am Nordufer des Maschsees.