14.09.2017 14:15 | von: Ben Kendal

IG Metall diskutiert Forderungspaket

Kategorie aktuelle Nachrichten

In der Debatte standen unter anderem Entgeltsteigerungen zwischen 6,5 und 7 Prozent, sowie der individuelle Anspruch auf eine verkürzte Vollzeit.

Die IG Metall Niedersachsen hat heute in Hannover die Eckpunkte für das Forderungspaket der aktuellen Tarifrunde diskutiert.

In der Debatte standen unter anderem Entgeltsteigerungen zwischen 6,5 und 7 Prozent, sowie der individuelle Anspruch auf eine verkürzte Vollzeit.Zudem soll die Forderung nach freien Tagen zur Prüfungsvorbereitung für Auszubildende Teil des Pakets sein. Laut dem Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen Thorsten Gröger, hält das wirtschaftliche Wachstum der Branche an. Die IG Metall sehe daher keinen Grund zur Zurückhaltung und fordert den Anteil der Beschäftigten am Erfolg. Die regionalen Tarifkommissionen haben heute bundesweit debattiert. Das Forderungspaket wird am 24. Oktober beschlossen.