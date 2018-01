18.01.2018 07:02 | von: Frederick Dumke

IG Metall ruft zu Warnstreiks auf

Die IG Metall Hannover plant heute mehr als 2000 Beschäftigte aus über 20 Betrieben zu einer Warnstreikaktion zu mobilisieren.

Vorausgegangen war eine ausgebliebene Einigung in der dritten Verhandlusrunde am Mittwoch. Es ist ein leidiges Thema mit hohem Konfliktpotential - auf beide Seiten. Auch in der dritten Verhandlungsrunde um die Tarife der Metall- und Elektorindustrie am Mittwoch konnte keine Einigung erzielt werden. Der Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall wirft der Gewerkschaft zu wenig Kompromissbereitschaft vor. Diese lehnt einen Entgeltausgleich für Teilzeitbeschäftigte weiter ab. Um ihren Forderungen weiter Nachdruck zu verleihen ruft die IG Metall heute wieder zu zahlreichen Demonstrationen und Warnstreiks auf. Im Rahmen einer Kundgebung in der Swiss Life Hall wird unter anderem die zweite Vorsitzende der IG Metall, Christaine Benner, eine Rede halten und weitere Ansätze formulieren. Die nächsten Verhandlung sollen morgen in Magdeburg stattfinden.