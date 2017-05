17.05.2017 11:05 | von: Wiebke Dierks

IGS Mühlenberg ist Thema im Niedersächsischen Landtag

Im Niedersächsischen Landtag ist am Dienstagabend über die IGS Mühlenberg diskutiert worden.

Die CDU forderte die Landesregierung auf, Bildungsangebote in sogenannten sozialen Brennpunkten zu verbessern und für eine ausreichende Personalausstattung zu sorgen. Heiner Scholing, Grünen-Sprecher für Schulpolitik, sprach sich am Abend dafür aus, Schulen in sozialen Brennpunkten besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Er bemerkte aber auch, dass die Zustände in der Berichterstattung oft zugespitzt dargestellt werden. Die Grundschule Mühlenberg war zuletzt immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Elternvertreter klagten laut Medienangaben über ein Schulklima, das von „Verrohung und Gewalt“ geprägt sei.