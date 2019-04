04.04.2019 14:14 | von: Caren Beckers

IGS Roderbruch verwandelt sich in Forschungslabor

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute besucht das Leibniz Junior Lab den Primarbereich der IGS Roderbruch.

Dabei können Schüler naturwissenschaftlich- technische Phänomene in Physik, Maschinenbau, Metereologie und Bauingenierwesen entdecken. Zur Stunde verwandeln sich die Klassenräume in naturwissenschaftliche Labore. Seit 2011 ist der Experimente-Bus der Leibnizuniversität in den Schulen der Region unterwegs, um den Nachwuchs für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern.