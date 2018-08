13.08.2018 17:23 | von: Frederick Dumke

Ikea kauft gebrauchte Möbel: Test ab September in Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der schwedische Möbelhändler Ikea will gebrauchte Möbel zurückkaufen und erneut anbieten.

Getestet wird das neue System ab September unter anderem auch in Hannover. In zunächst fünf Filialen können Kunden vom 1. September an nicht mehr benötigte Ikea-Möbel gegen Gutscheine umtauschen. In dem Pilotprojekt inbegriffen sind dabei jedoch nicht alle Möbel, sondern nur besonders beliebte Produktgruppen. Außerdem müssen die Artikel in einem „guten bis einwandfreien Zustand“ sein. Bevor Kunden ins Möbelhaus fahren, sollten sie sich im Internet informieren, ob ihr Produkt in Frage kommt. Außerdem kann dort ein unverbindlicher Preisvorschlag ermittelt werden.