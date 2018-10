30.10.2018 12:09 | von: Arne Böwig

Illegaler Anbau von Cannabis verurteilt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der 36 Jahre alte Daniel T. muss sich vor dem Hannoverschen Amtsgericht wegen illegaler Aufzucht von Cannabispflanzen verantworten.

Darüber hinaus muss der Angeklagte das Geld, was er durch den Verkauf des Betäubungsmittels eingenommen hat, an die Justiz zurückzahlen. Des Weiteren hat die Richterin eine Bewährungsauflage verhängt. Gemeinsam mit zwei gesondert verfolgten Mittätern baute er insgesamt 224 Cannabispflanzen an, erntete 10 Pflanzen und hoffte auf eine weitere gewinnbringende Ernte.