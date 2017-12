19.12.2017 16:49 | von: Kaspar Weist

Im Erlebnis-Zoo: Tiere erhalten vorweihnachtliche Überraschung

Fünf Tage vor dem Weihnachtsfest ist im Erlebnis-Zoo Hannover schon heute Bescherung gefeiert worden.

Traditionell zur Weihnachtszeit überraschten die Pfleger ihre Tiere mit kleinen Leckereien. Diese waren allerdings auf unterschiedlichste Weise verpackt: So mussten die Schimpansen ihre Präsente erst vom Geschenkpapier befreien, bevor sie die darin enthaltenen Nüsse und Orangen genießen konnten. Die Erdmännchen fanden ihre Leckerbissen in einem Miniaturbus versteckt und Eisbärin Milana entdeckte ihre Überraschung in einem Schneemann. Der Zoo will aber auch seinen Besuchern eine kleine Freude machen: Aus diesem Grund kann das Amazonas-Panorama vor dem Zoo am 24. Dezember kostenfrei besucht werden.