19.03.2019 07:11 | von: Kai Rapke

Im Leineschloss steht heute der rhethorische Wettstreit auf dem Programm

Kategorie aktuelle Nachrichten

Dort wird der Landesentscheid von "Jugend debattiert" unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta ausgetragen.

Insgesamt 140 Schülerinnen und Schüler aus ganz Niedersachsen werden heute wieder im Wettstreit um die besten Argumente liegen. Der Gewinner qualifiziert sich für die Teilnahme am Wettbewerb auf Bundesebene. Unter anderem steht die Frage zur Diskussion ob Schülerinnen und Schüler der Europäischen Union für mindestens ein halbes Jahr eine Schule in einem anderem EU-Staat besuchen sollten. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta freut es, dass sich so viele Schülerinnen und Schüler in der Kunst des debattierens üben. Der Wettstreit um die besten Argumente sei ein Markenkern der Auseinandersetzung in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, so Andretta weiter.