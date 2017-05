30.05.2017 15:27 | von: Beke von Ditfurth

Imagestudie Kirche

Das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelische Kirche Deutschlands stellt heute Abend die Ergebnisse ihrer Imagestudie vor.

Thematisch ging es dabei um das Ansehen der Kirche in der heutigen Gesellschaft. Beispielhaft wurde dies an Hannover ermittelt. Die Mitglieder des Stadtkirchentages bekamen bereits während der Frühjahrssitzung Einblicke in die Ergebnisse. Professor Gerhard Wegner, Leiter des Institutes stellt diese, und die daraus gesammelten Erkenntisse heute Abend in der Petrikirche in Kleefeld vor.