20.03.2019 10:07 | von: Kai Rapke

Imobilienpreise in Hannover sollen laut neuer Progrose weiter ansteigen

Nach einer neuen Prognose des Internetportal Immowelt, sollen die Imobilienpreise in Hannover bis Ende 2020 um rund 15% steigen.

So müssen Käufer dann rund 2.800 Euro pro Quadratmer bezahlen. In der Studie wurden die künftige Preisentwicklung von Eigentumswohnungen in den 14 größten deutschen Städten untersucht. Neben Hannover werden die größten Preissprünge in München und Bremen erwartet.