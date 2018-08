22.08.2018 10:57 | von: Kaspar Weist

Inbetriebnahme von Streckenradar auf B6 verzögert sich

Die Inbetriebnahme des neuartigen Streckenradars auf der B6 in Laatzen zieht sich offenbar weiter in die Länge.

Eigentlich sollte die im Rahmen eines Pilotprojektes installierte sogenannte Section Control schon im Herbst 2015 an den Start gehen. Wie die HAZ berichtet, kann die Anlage aber auch weiterhin auf unbestimmte Zeit nicht in Betrieb genommen werden. Grund dafür sei die fehlende Zulassung und Zertifizierung der Technik durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Diese gestalte sich als schwierig, da die Technik von Anlagen in anderen europäischen Ländern abweiche. Beim Streckenradar wird das Tempo von Autofahrern über einen längeren Abschnitt kontrolliert. Der Pilotversuch in der Region soll dazu die Geschwindigkeit einer drei Kilometer langen Strecke auf der B6 bei Laatzen messen.