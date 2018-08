31.08.2018 09:30 | von: Kasper Weist

Interessengemeinschaft fordert Abwahl von 96-Aufsichtsrat

Der Streit um die mehrheitliche Anteilsübernahme bei Hannover 96 durch Martin Kind geht in eine neue Runde.

So hat die Interessengemeinschaft Pro Verein 1896 eine Unterschriftensammlung initiiert, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Pro Verein 1896 will die Bestrebungen nicht hinnehmen: In der Mitgliederversammlung soll der Aufsichtsrat des Muttervereins abgewählt werden. Das Gremium komme seinen Kontrollaufgaben nicht nach, obwohl der Vorstand ein Votum der Mitgliederversammlung ignoriere, so die IG. Für eine außerordentliche Mitgliederversammlung braucht es 5 Prozent der Stimmen aller Mitglieder. Bei einer Neuwahl des Aufsichtsrates müsste Martin Kind um sein Amt als Vereinsvorsitzender fürchten. Kind strebt an, zukünftig mehr als 50 Prozent der Anteile von Hannover 96 zu kaufen. Gegen eine Ablehnung durch die DFL hat der Vereinsboss bereits geklagt.