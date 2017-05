08.05.2017 09:28 | von: Björn Schönfeld

Internationales Gedenken an die Kapitulation Nazi-Deutschlands

Jugendliche aus Athen, Poznan und Tjumen erinnern heute in Hannover an die Kapitulation Nazi-Deutschlands.

Die Gedenkveranstaltung zum "Tag der Befreiung" am 8. Mai findet jedes Jahr am Maschsee-Nordufer statt. Auf dem Ehrenfriedhof gibt es heute ab 16 Uhr neben einer Kranzniederlegung auch Aufführungen der internationalen Schülergruppe. Die Jugendlichen präsentieren ihre Gedanken zur Erinnerungskultur theatralisch, biographisch und mit Musik. Die Austausschüler haben das Programm zusammen mit Schülern der St. Ursula-Schule im Rahmen des Projekts "Meet up in Hannover. Erinnerung in Bewegung" erarbeitet. Zum "Tag der Befreiung" wollen sie mit der Aktion ein Zeichen setzen für Frieden, Toleranz und Völkerverständigung.