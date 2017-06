01.06.2017 15:21 | von: Theo Wurth

Ist das GVH-Regionalticket gefährdet?

Einzelfahrscheine zwischen dem Großraumverkehr Hannover (GVH) und den Nachbarlandkreisen werden womöglich doch nicht günstiger.

Einzelfahrscheine zwischen dem Großraumverkehr Hannover und den Nachbarlandkreisen werden womöglich doch nicht günstiger. Wie die Region Hannover gemeinsam mit weiteren Landkreisen (Celle, Hameln-Pyrmont, Heidekreis, Nienburg, Schaumburg) mitteilte, werde das Vorhaben von einigen Eisenbahnunternehmen wegen Millionenforderungen blockiert.

Geplant ist, für Einzelfahrten in die benachbarten Landkreise günstigere Pendlertarife anzubieten - so wie es bereits für Monats- und andere Zeitkarten (Cards) möglich ist. Dafür erhalten die Eisenbahnunternehmen Gelder, um die Mindereinnahmen auszugleichen. Diese Forderung wurde nun auf 5 Millionen Euro jährlich gesetzt, was die Region in ihrem Schreiben an die benachbarten Landräte als unverhältnismäßig bezeichnete. Auch einen juristischen Anspruch gebe es darauf nicht. Damit steht das Vorhaben, zum 1. Januar 2018 den GVH-Regionaltarif durchzubriungen, doch noch auf der Kippe. In den nächsten Tagen wollen sich Region, die betroffenen Kreise und der Wirtschaftsminister zur Lage beraten.